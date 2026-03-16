Serie C: GSV ko a Corsico e agganciata dalla Vertematese

Domenica amarissima per il Gs Villa Guardia, domenica amara in Serie C.

Serie C amara

Il GSV ha perso il posticipo sul campo del Corsico in volata per 57-56 in quello che era un vero e proprio scontro diretto in chiave playoff. Ora la GSV di coach Fabrizio Molteni è stata raggiunta al sesto posto dalla Vertematese che, invece, nell’anticipo, aveva sbancato Legnano. “Per noi – dice Luca Zanotti coach di Vertemate – è stata davvero una vittoria importante che ci porta 2-0 e + 6 proprio sul Legnano che è nono in classifica. Una vittoria utile anche perchè ci ha visto giocare bene soprattutto in difesa pur faticando un pò di più in attacco. Ripeto ci permette di presentarci al meglio al rush finale e in vista delle ultime quattro partite che affronteremo per arrivate più in alto possibile, a cominciare dalla prossima in casa venerdì sera contro Tradate. Un altro scontro diretto in chiave playoff, noi ci proviamo senza fare troppi calcoli”.

I risultati del 9° turno di ritorno del girone B

Giovedì 12 marzo Fernese-Gavirate 69-71; venerdì 13 Tradate-Gallarate 58-57; sabato 14 Legnano-Vertematese 34-45, Broni-Sondrio 22-47; domenica 15 Lecco-Valmadrera 106-33, Bollate-Pro Patria 59-63, ore 21 Corsico-Villa Guardia 57-56.

La classifica del girone B, Serie C

Gallarate 40; Lecco 38; Gavirate 34; Sondrio 30; Tradate 28; Villa Guardia, Vertematese 24; Corsico 22; Legnano 18; Broni 14; Fernese, Bollate 12; Valmadrera, Pro Patria Busto 6.

Il programma del 10° turno di ritorno del girone B

Venerdì 20 marzo ore 21.30 Vertematese-Tradate; sabato 21 Sondrio-Fernese, domenica 22 Gallarate-Pro Patria Busto, Ardor Bollate-Valmadrera, ore 28.30 Villa Guardia-Broni Academy, Corsico-Lecco, martedì 24 Legnano-Gavirate.