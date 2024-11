Serie C: la Vertematese stoppa la capolista Vittuone

Domenica da leoni in serie C femminile, quella di ieri, 3 novembre, per l'US Vertematese che ha sbancato la capolista.

Colpo grosso in serie C femminile

Ha messo a segno il colpo della settimana andando a sbancare il campo della capolista del girone Ovest ancora imbattuta Vittuone. Una grande prova per la squadra azzurra diretta da coach Luca Zanotti che si è imposta in trasferta per 55-58 salendo così a quota 6 punti. Ora in vetta ci sono ben 4 squadre visto che oltre a Vittuone ha perso anche San Gabriele Milano entrambe agganciate da Corsico e Sondrio. Chi vorrebbe agganciare il quartetto di testa è il GS Villa Guardia di coach Fabrizio Molteni che questa sera chiude il 5° turno nel posticpo sul campo di Trezzano.

Il cartellone completo del 5° turno d’andata girone Ovest

Mercoledì 30 ore 21 Gavirate-Tradate 65-53; giovedì 31 ore 21 Aba Legnano-Nonna Papera Mariano 62-25; sabato 2 novembre Sondrio-San Gabriele 56-52, domenica 3 Lecco-Fernese 74-57, ore 18 Vittuone-Vertematese 55-58, Corsico-Ardor Bollate 56-45; lunedì 4 ore21.30 Trezzano-Villa Guardia.

La classifica aggiornata del girone Ovest, serie C

Vittuone, San Gabriele, Sondrio, Corsico 8; Gs Villa Guardia, Gavirate, Legnano, Vertematese, Lecco 6; Fernese, Trezzano, Mariano 2; Bollate, Tradate 0.