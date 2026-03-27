Serie C: GSV ospite a Gavirate, Vertemate rinvia la gara con Broni

La Serie C femminile lancia la volata finale di regular season.

Serie C verso la volata finale

Mancano solo tre gare alla fine della prima fase e nella sera di oggi, venerdì 27 marzo, si apre l’undicesimo turno con il Villa Guardia di scena a Gavirate in una sfida che profuma già di playoff come ammette coach Fabrizio Molteni: “Gara tosta ma ci arriviamo sulla scia di belle vittorie e dopo aver messo in cassaforte il pass per i playoff obiettivo non preventivato ad inizio stagione. Sappiamo che con Gavirate non è facile ma lo affrontiamo con serenità”. Non gioca in questo weekend invece l’altra portacolori nostrana la Vertematese che ha dovuto rinviare al 2 aprile la sfida con Broni. “Ci mancano solo tre gare per cercare di finire nella migliore posizione possibile in vista dei playoff – dice il coach di Vertemate Luca Zanotti – Ci rimangono da giocare le sfide con Broni (rinviata al 2 aprile), Valmadrera (in casa il 10 aprile) e l’ultima con Sondrio (in trasferta il 18 aprile), tutte gare non facili ma alla nostra portata e che vogliamo affrontare per finire bene sapendo che abbiamo già fatto un passo avanti rispetto all’anno scorso”.

Il programma del 11° turno di ritorno del girone B

Venerdì 27 marzo ore 21 Gavirate-Villa Guardia, Tradate-Corsico, Pro Patria-Fernese, sabato 28 Sondrio-Bollate, Valmadrera-Legnano, domenica 29 Lecco-Gallarate; il 2 aprile ore 21.15 Broni-Vertematese.

La classifica del girone B

Gallarate 42; Lecco 40; Gavirate 36; Sondrio 32; Tradate 28; Villa Guardia, Vertematese 26; Corsico 22; Legnano 18; Broni, Bollate 14; Fernese 12; Valmadrera, Pro Patria Busto 6.