Serie C: Vertematese e Villa Guardia pronte a ripartire per chiudere bene il girone d’andata

La Serie C femminile è pronta a tornare in campo, aprire il 2026 e a chiudere il girone d’andata.

Serie C, si torna in campo per chiudere a dovere il girone d’andata

E’ vigilia per le due squadre lariane Vertematese e Villa Guardia, quinta e sesta forza del girone B che domani sera, venerdì 9 gennaio, ripartiranno con due sfide davvero toste. Villa Guardia è attesa dalla trasferta di Ferno che coach Fabrizio Molteni presenta così: “Siamo soddisfatti del nostro cammino fino ad ora anzi peccato che ci siamo fermati per la pausa natalizia perché eravamo in gas dopo il bel successo contro Busto. Ora riprendiamo per chiudere il girone d’andata e lo facciamo con una trasferta davvero importante sul campo della Fernese. Sarebbe infatti importante vincere perché ci permetterebbe di virare al sesto posto e mettere ancora più distanza dal gruppone dietro di noi. L’obiettivo della nostra seconda parte di stagione sono i playoff e ci piacerebbe centrarli”. Soddisfazione alla vigilia del giro di boa anche in casa della Vertematese che domani sera chiuderà l’andata ospitando il Sondrio: ” E vero – dice coach Luca Zanotti – Siamo contenti di quanto fatto fino adesso con 8 vittorie su 12 partite, un percorso coerente con la nostra crescita e frutto del bel lavoro delle ragazze. Ora vogliamo chiudere bene l’andata anche se l’avversario di turno è di quelli tosti come Sondrio. Poi ci aspetterà un girone di ritorno complesso, anche per trasferte impegnative che ci aspettano. Restare in alto non sarà semplice né scontato ma dovremo meritarlo pensando una partita alla volta”. E la prima del girone di ritorno sarà proprio il derby Villa Guardia-Vertematese.

Il programma del 13° turno ultimo d’andata del girone B

Venerdì 9 gennaio ore 21.15 Fernese-Villa Guardia, ore 21.30 Vertematese-Sondrio, Pro Patria-Lecco; sabato 10 Ardor Bollate-Legnano, Gallarate-Broni; domenica 11 Corsico-Valmadrera, lunedì 12 Gavirate-Tradate.

La classifica del girone B, Serie C

Gallarate, Lecco 22; Gavirate, Sondrio 18; Vertematese 16; Villa Guardia, Tradate 12; Corsico, Fernese, Legnano, 10; Broni, Bollate 8; Pro Patria 2; Valmadrera 0.