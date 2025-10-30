Serie C: vigilia per Vertemate che cerca riscatto a domicilio

E’ già vigilia del 5° turno d’andata nel campionato di Serie C femminile.

Vigilia importante in Serie C

La US Vertematese, archiviato l’ultimo ko subito a Gallarate, ora cerca riscatto a domicilio. Già perché la squadra azzurra di Vertemate diretta da coach Luca Zanotti è attesa da due sfide casalinghe ravvicinate domani con la Pro Patria Busto e settimana prossima con Corsico: “E’ vero dice il tecnico lariano- ci aspettano due partite in casa davvero importanti che vogliamo giocare al meglio. Arriviamo dalla sconfitta con Gallarate che si è confermata squadra di alto livello costruita per salire e che ci ha fatto subito il parziale decisivo nel primo quarto che ha un pò segnato la gara. Era una trasferta proibitiva in cui quel parziale iniziale ha condizionato la gara certo è che potevamo fare di più. Ora ripeto dobbiamo fare meglio nelle due partite tra le mura amiche contro squadre da non sottovalutare ma che sono alla nostra portata come Busto e Corsico. Dobbiamo essere bravi a giocare due partite mature e concrete sul campo per portare a casa punti che ci farebbero davvero comodo”. Sabato invece toccherà al Villa Guardia che, reduce dalla bella vittoria contro Valmadrera proverà a ripetersi sul campo dell’Aba Legnano.

Programma del 5° turno d’andata del girone B

Venerdì 31 ottobre Fernese-Corsico, ore 21.30 Vertematese-Pro Patria Busto; sabato 1 novembre ore 18 Aba Legnano-Villa Guardia, Valmadrera-Sondrio; domenica 2 Gallarate-Gavirate, Ardor Bollate-Lecco, Broni-Tradate.

Classifica girone B

Gavirate, Lecco 8; Fernese, Gallarate 6; Vertematese, Tradate, Villa Guardia, Sondrio, Corsico 4; Legnano, Bollate, Pro Patria Busto, Broni 2; Valmadrera 0.