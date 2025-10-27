Serie C: Villa Guardia travolge Valmadrera, Vertemate cade a Gallarate

Il week-end di Serie C femminile ha regalato una vittoria e una sconfitta alle due squadre lariane nel girone B.

Che successo in Serie C

Sorride per essere tornato al successo il Gs Villa Guardia che in casa ha battuto il fanalino di coda Valmadrera con ampio margine per 73- 37 (20-17, 41-24, 64-30) per la gioia di coach Fabrizio Molteni: “Vincere fa sempre bene, vincere largamente una volta ogni tanto anche. rotazioni ampie di tutte, ho visto parecchie cose positive da parte di giocatrici diverse. Nota importante, il rientro su un campo da gioco di Saglio, dopo un brutto infortunio. Ancora troppi alti e bassi generali e troppe palle perse (ben 17), spesso banali. Dobbiamo andare oltre, perchè questi errori ci possono costare molto caro nelle gare punto a punto, a partire da sabato prossimo a Legnano. Ci lavoreremo. Per ora, festeggiamo il successo e posizioniamoci nella zona di metà classifica”. Meno bene, invece, è andata alla Vertematese che era attesa da un ostacolo davvero impegnativo sul campo della corazzata Isotec Gallarate che infatti non ha fatto sconti e si è imposta per 66-50. Dopo un pessimo avvio e sotto 25-8 al 10′, le lariane hanno rimontato chiudendo all’intervallo sotto 31-20 per poi ripiombare a -21 alla terza sirena senza più riuscire a riaprire la contesa. La squadra azzurra di coach Luca Zanotti cercherà il riscatto già venerdì sera sul campo amico contro la Pro Patria Busto.

I risultati del 4° turno d’andata del girone B

Gavirate-Broni 72-47, Fernese-Bollate 79-54, Tradate-Sondrio 58-68, Legnano-Lecco 43-73, Gallarate-Vertematese 66-50, Villa Guardia-Valmadrera 73-37, Corsico-Pro Patria 64-45.

Classifica girone B

Gavirate, Lecco 8; Fernese, Gallarate 6; Vertematese, Tradate, Villa Guardia, Sondrio, Corsico 4; Legnano, Bollate, Pro Patria Busto, Broni 2; Valmadrera 0.

Programma del 5° turno d’andata del girone B

Venerdì 31 ottobre Fernese-Corsico, ore 21.30 Vertematese-Pro Patria Busto; sabato 1 novembre ore 18 Aba Legnano-Villa Guardia, Valmadrera-Sondrio; domenica 2 Gallarate-Gavirate, Ardor Bollate-Lecco, Broni-Tradate.