Serie C: doppio colpo Cermenate, supera Milano e aggancia il Cerro

Continua il buon momento della Virtus Cermenate nel girone D in campionato di Serie C maschile.

Doppio colpo virtussino in Serie C

La squadra brianzola diretta da coach Edoardo Pogliaghi non solo ha vinto lo scontro diretto domando in casa trascinata da capitan Jacopo lepri la Pallacanestro Milano, ma ha anche agganciato in vetta il Cerro ko con la Bocconi. E sabato prossimo, 22 marzo, ci sarà proprio lo scontro diretto che vale il primato Cerro-Cermenate.

Il tabellino di Virtus Cermenate - Pall. Milano 75 - 65

Parziali 16-19, 37-40, 52-55

Virtus Cermenate: Lepri Jacopo 18, Clerici Matteo 12, Molin Leonardo 12, Verga Phuwin Simone 10, Lucchini Andrea 7, Carioni Matteo 5, Giardini Samuele 4, Lakicevic Jovan 4, Strambini Pietro 2, Cairoli Luca 1, Campi, Camara Mamadou ne, All. Pogliaghi.

Pall. Milano : Reali Marco 15, Cattaneo Michele 13, Marra Paolo 9, Cattaneo Tommaso 8, Fortunati Riccardo 8, Foti Fabrizio 5, Gorla Nicolò 3, Paleari Andrea 2, Sabbioni Gabriele 2, All. Della Corte.

Il cartellone del 9° turno di ritorno

Robur Somaglia-Novate 61-65, Cerro-Bocconi 80-84, Milanotre-Settimo 62-82, Varedo-Busnago 74-65, Lissone-Seregno 65-55, Cermenate-Pall. Milano 75-65, Gorgonzola-Opera 70-90.

La classifica del girone D, Serie C

Cerro, Virtus Cermenate 32, Pall. Milano 30; Milanotre, Bocconi 28; Settimo 26; Gorgonzola, Busnago, Lissone, Opera 20; Seregno 18; Novate 14; Robur Somaglia 12; Varedo 8.

Il cartellone del 10° turno di ritorno

Sabato 22 marzo Settimo-Opera, ore 18.30 Cerro-Cermenate, Busnago-Milanotre; Pall. Milano-Robur Somaglia, Seregno-Gorgonzola; domenica 23 Bocconi-Varedo, Novate-Lissone.