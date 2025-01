Serie C: fari puntati sul derby Mariano-Vertematese

Il 3° turno di ritorno del campionato di Serie C femminile si apre questa sera con il sempre sentito derby brianzolo Mariano-Vertematese.

Derby brianzolo in Serie C

Una grande classica che mette in palio punti pesantissimi per la classifica di entrambe le contendenti. Per Mariano è forse l'ultima chiamata per tenere vive le speranze salvezza mentre Vertemate vuole sfruttare la scia dell'ultima vittoria per provare a scalare posizioni in classifica. Ricordiamo che nel derby d'andata s'impose nettamente a domicilio la Vertematese per 64-39. Domani, invece, toccherà al Villa Guardia di scena a Legnano per tornare al successo e allontanarsi dalla zona calda.

Programma del 3° turno di ritorno del girone Ovest

Venerdì 31 gennaio ore 21.30 Nonna Papera Mariano-Vertematese, Tradate-Trezzano, Fernese-Sondrio; sabato 1 febbraio ore 20 Aba Legnano-Villa Guardia; domenica 2 San Gabriele-Corsico, Vittuone-Gavirate, Bollate-Lecco.

Classifica girone Ovest, Serie C

Vittuone, Sondrio 26; San Gabriele, Lecco 24; Gavirate 20; Corsico 16; Legnano, Fernese, Vertematese 14; Villa Guardia, Bollate 10; Trezzano 6; Tradate 4; Mariano 2.