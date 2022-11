Serie C femminile, Cermenate cade al tiebreak

Serie C femminile, Virtus Cermenate cade dopo il tiebrek.

Serie C femminile, Cermenate sconfitta dopo una vera battaglia

Dopo più di due ore di incontro Cermenate cade al tiebreak nella sfida contro Vivi Volley. Nel primo set parte avanti la formazione di casa (5-3, 9-7, 15-13, 18-14). Cermenate non riesce a rifarsi sotto (20-15, 22-18), ma quando il parziale sembra deciso (24-20) le comasche reagiscono ed impattano sul 24-24. Punto a punto ai vantaggi con Cermenate che piazza il pallone decisivo vincendo il parziale 27-29. Avvio di secondo set con Induno avanti di un break (4-2, 6-4). Le comasche rientrano sul 10-10, ma le padrone di casa riallungano subito (13-12, 16-12). La formazione di coach Rutigliano prova ad accorciare (20-19), ma non trova l’aggancio lasciando ad Induno il parziale (25-20).

Blackout Cermenate nel terzo set

Le padrone di casa infatti partono forte (3-1, 9-3), gestiscono il vantaggio (14-6, 17-10, 20-11) e chiudono il parziale 25-12. Quarto set punto a punto (3-3, 9-9), fino al 17. Cermenate conquista un break (19-21), ma Induno ribalta subito (22-21), portandosi al match point sul 24-22. Cermenate non è doma e riesce a rimettere tutto in discussione sul 24-24. I vantaggi sorridono nuovamente alle comasche che vincono il parziale 25-27. Nel tiebreak partono avanti le varesotte (3-1) e mantiene la testa fino al 10-10, quando è Cermenate a portarsi in testa (10-12). Nuovamente parità sul 13, poi si gioca punto a punto fino ai vantaggi quando è Induno a trovare il break decisivo che chiude il parziale (19-17) e l’incontro 3-2.

Il prossimo match

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà PQS Colico V36 sabato 19 novembre 2022 alle ore 20.30 a Cermenate.