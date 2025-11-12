Serie C, coach Zanotti coccola la sua Vertematese: “Due vittorie importanti”

La recente doppietta vincente colta nelle ultime settimane ha lanciato l’Us Vertematese nelle zone nobili del girone B di Serie C femminile.

Che bel momento per la Vertematese in Serie C

Lo sa bene il coach delle azzurre Luca Zanotti che si gode il momento positivo, elogia le sue ragazze ma sta ben saldo con i piedi per terra perché il prossimo futuro gli riserverà impegni tosti: “Siamo dove volevamo essere. Siamo contenti perché abbiamo centrato due vittorie importanti: più agevole con Busto Arsizio e poi più dura con Corsico, arrivata dopo un tempo supplementare. Tanta roba davvero perché stiamo dimostrando che siamo una squadra che prova a lottare con tutti e anche nei momenti di difficoltà cerca di non disunirsi e reagire insieme. Ora ci aspettano due trasferte consecutive davvero impegnative contro le prime della classe: venerdì sera a Gavirate e poi settimana prossima in casa della capolista, ancora imbattuta, Lecco. Noi vogliamo giocare due partite di sostanza per provare a mettere in difficoltà anche queste due squadre che sono più attrezzate di noi, però si sa mai dire mai. Non partiamo battute ma vogliamo andare a dire la nostra sul campo per provare a fare magari un altro colpo vincente”.

Programma del 7° turno d’andata del girone B

Venerdì 14 novembre ore 21.15 Sportlandia Tradate-Villa Guardia, Gavirate-Vertematese; sabato 15/11 Legnano-Pro Patria; domenica 16/11 Broni-Bollate, Lecco-Fernese, Gallarate-Valmadrera, Corsico-Sondrio.

La classifica del girone B

Lecco Women 12; Gavirate, Gallarate 10; Vertematese, Sondrio 8; Tradate, Villa Guardia, Corsico, Fernese 6; Broni 4, Legnano, Bollate, Pro Patria Busto 2; Valmadrera 0.