Serie C femminile: derby brianzolo Vertematese-Mariano Comense

E’ tempo di scendere in campo nel campionato di serie C femminile, per un 3° turno d'andata che regala appuntamenti importanti per le tre squadre lariane.

Serie C femminile, attesa finita per il derby

Già, perché, stasera, venerdì 18 ottobre, il campo centrale sarà quello di Vertemate con Minoprio dove alle 21. 30 (arbitri Borghi-Puglisi) andrà in scena un altro derby brianzolo. Le azzurre padroni di casa guidate da coach Luca Zanotti e reduci da loro primo successo stagionale, riceveranno la Nonna Papera Mariano Comense di coach Dionigi Cappelletti ancora a secco e reduce da ben due scoppole pesanti. Negli anni precedenti questa sfida ha visto grande favorita Mariano ma per l'attualità del campionato i pronostici sembrano equivalersi. Sabato sera poi toccherà al GS Villa Guardia di coach Fabrizio Molteni, grande rivelazione di questo inizio di stagione e che sulla scia dei due primi successi cercherà il tris potendo sfruttare ancora il fattore campo (alle 21.30, arbitri Lattuada-Mazi) contro l'interessate ABA Legnano.

Il cartellone completo del 3° turno del girone Ovest

Venerdì 18 ottobre ore 21.30 Vertematese-Mariano, Gavirate-Vittuone, Trezzano-Tradate; sabato 19 Sondrio-Fernese, ore 21.30 Villa Guardia-Legnano; domenica 20 Lecco-Bollate, Corsico-San Gabriele.

Classifica girone Ovest serie C

Gs Villa Guardia, Vittuone, San Gabriele Milano, Corsico 4; Gavirate, Fernese, Legnano, Vertematese, Lecco, Sondrio 2; Mariano, Bollate, Trezzano, Tradate 0.