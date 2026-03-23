In Serie C doppietta vincente: Vertematese e GSV ipotecano i playoff

Il 10° turno di ritorno del Girone B di Serie C femminile si è rivelato davvero molto positivo per le due portacolori lariane.

Turno positivo in Serie C

Ieri, domenica 22 marzo, sia Vertematese che Villa Guardia hanno messo a segno due importantissime vittorie che di fatto garantiscono la qualificazione ai playoff con tre turni di anticipo. Vertemate ha battuto in casa la quotata Tradate mentre ieri il Villa Guardia ha superato ia domicilio il Broni, tagliando a braccetto il traguardo dell’obiettivo playoff.

I risultati del 10° turno di ritorno del girone B

Vertematese-Tradate 52-36, Sondrio-Fernese 51-33, domenica 22 Gallarate-Pro Patria Busto 73-44, Ardor Bollate-Valmadrera 62-60, Villa Guardia-Broni Academy 62-45, Corsico-Lecco 41-62, martedì 24 Legnano-Gavirate.

La classifica del girone B, Serie C

Gallarate 42; Lecco 40; Gavirate 34; Sondrio 32; Tradate 28; Villa Guardia, Vertematese 26; Corsico 22; Legnano 18; Broni, Bollate 14; Fernese 12; Valmadrera, Pro Patria Busto 6.

Il programma del 11° turno di ritorno del girone B

Venerdì 27 marzo ore 21 Gavirate-Villa Guardia, Tradate-Corsico, Pro Patria-Fernese, sabato 28 Sondrio-Bollate, Valmadrera-Legnano, ore 20.30 Broni-Vertematese, domenica 29 Lecco-Gallarate.