Serie C femminile: il Cermenate batte Colico e si laurea campione d'inverno

Cermenate ringrazia Como che ferma Valmadrera e, grazie alla vittoria delle virtussine 3-1 contro il Colico, festeggia un Natale da prima in classifica.

Avvio di primo set punto a punto fino al 5-5, quando sono le cermenatesi a portarsi avanti (13-8). Colico accorcia sul 14-12, ma sono nuovamente le padrone di casa ad allungare (18-14). Ci riprovano le lecchesi (20-18), ma il finale è tutto di Cermenate che conquista un buon break e chiude 25-21 il parziale.

Nel secondo set l’equilibrio dura fino al 9-9, quando è Colico ad allungare (10-13, 13-18). Cermenate non riesce a ricucire il gap (16-21, 18-23) e per le ospiti è semplice chiudere il parziale 21-25.

Nel terzo set partono forti le lecchesi (1-3, 5-7, 6-11, 9-16). Ma Cermenate non è doma ed azione dopo azione rimonta impattando sul 18-18. Punto a punto fino al 20, quanto sono le virtussine a conquistare il break decisivo che vale la vittoria del parziale 25-23.

Colico cede ed il quarto set è tutto delle comasche: 5-2, 10-5, 18-14, 22-18 fino al definitivo 25-20 che vale parziale ed incontro.

"Sapevamo di dover soffrire, ma non immaginavo cosi tanto. La tensione ci ha portato a commettere troppi errori, ma anche a darci la spinta giusta per recuperare un set praticamente già perso e sopratutto portare il quarto set sotto controllo. Una vittoria che ci accompagna alla pausa natalizia con un primo posto che ci deve dare il monito giusto per rientrare raggiungere il nostro obiettivo. Bravissime, sono davvero orgoglioso, un felice Natale a tutti!".