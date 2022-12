Serie C femminile, il Cermenate passa a Meda

Vittoria per il Cermenate a Meda nella nona giornata del campionato di Serie C femminile FIPAV Lombardia.

foto credit: Matteo Morotti x VolleyAddicted.com

Cermenate, nella nona giornata di campionato, passa a Meda in tre set. Buon avvio di primo set della formazione comasca (1-6, 5-10, 10-18). Meda non riesce a ricucire il gap (12-20, 15-23) lasciando a Cermenate il primo parziale (17-25).

Non cambia il canovaccio nel secondo set con la formazione di coach Rutigliano che parte avanti (3-7, 6-11), amministra il vantaggio (8-16, 10-18, 12-19) e chiude il parziale 14-25. Più equilibrato il terzo set.

Dopo un buon avvio di Cermenate (6-3). Meda rientra (7-7), portandosi avanti (8-10, 15-19). Le comasche però non demordono ed impattano nuovamente sul 20-20.

Punto a punto fino alla fine, quando sono le virtussine a chiudere il parziale 23-25 e l’incontro 0-3.

Coach Rutigliano commenta così l’incontro:

“Tre punti conquistati senza troppi problemi. Una partita preparata su un ritmo non elevato. Sapevamo di poter entrare in difficoltà soprattutto verso la fine dell’incontro ed infatti nel terzo set abbiamo fatto un po’ più di fatica a ricostruire a creare il nostro gioco. Però quello che avevamo preparato in settimana lo abbiamo fatto bene. L’importante era uscire dalla palestra con tre punti rapidi per iniziare a pensare alla prossima partita contro Tradate. Arriviamo da momento positivo e siamo molto carichi!”. Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà la capolista Pallavolo Tradate sabato 17 dicembre 2022 alle ore 20.30 a Cermenate (CO)