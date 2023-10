Serie C femminile: il Como Volley la spunta sulla Virtus Cermenate al quinto set

Una gara entusiasmante chiusasi solamente al tiebreak quella tra la Virtus Cermenate e il Como Volley di sabato sera. Due ore di partita che hanno tenuto gli spettatori incollati ai seggiolini del palazzetto di Cermenate per gustarsi il derby comasco di Serie C.

Avvio punto a punto di primo set fino al 4-4, quando è Cermenate ad allungare (9-7, 13-8). Como prova a rifarsi sotto (18-16), ma le virtussine non mollano e rimettono serenità nel punteggio (20-16, 23-16) chiudendo il parziale 25-16. Il secondo set è equilibrato. Le due formazioni giocano colpo su colpo fino fino al 17-17, quando è Cermenate a conquistare un piccolo break (20-18). Como ribalta subito il punteggio (21-22, 22-24) andando a vincere il parziale 23-25.

Il terzo set è tutto di marca gialloblu: 5-0, 8-1, 14-5, 20-9, 23-11 fino al definitivo 25-11. Parte bene Cermenate anche nel quarto set (5-2). Como resta in scia (10-9, 15-14) ed impatta sul 18-18. Le virtussine si bloccano (20-22, 21-24), lasciando alle ospiti il parziale 21-25. Anche il tiebreak è giocato punto a punto fino alla fine (5-5, 10-10, 12-12) quando è Como a trovare il break decisivo che vale la vittoria del parziale 13-15 e dell’incontro 2-3.

“E’ difficile digerire una sconfitta come quella di questa sera perchè siamo consapevoli di aver avuto la partita in mano più e più volte. I set che abbiamo vinto lo abbiamo fatto di carattere, mentre alcuni errori di troppo nel secondo e nel quarto set hanno permesso a Como di chiuderli a proprio favore. Il tiebreak è tutta un’altra storia. Anche in quel caso, con il parziale in mano, abbiamo permesso a Como di fare il loro gioco e ne hanno approfittato. Bravi loro, ma bravi anche noi perché abbiamo dimostrato di essere una squadra molto solida. Abbiamo delle lacune che bisogna, durante l’anno, colmare se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. E’ stata una partita bella e noi abbiamo bisogno di questo e di dimostrare a tutti di essere una buona squadra che può dare filo da torcere a chiunque. Complimenti a Como perché neo promosse così ne ho viste veramente poche. Giocano bene, giocano forte e daranno fastidio veramente a molte squadre. Ora Testa alla prossima partita!”.