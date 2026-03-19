Serie C, Vertemate prepara lo scontro diretto con Tradate

A quattro giornate dalla fine della regular season, il campionato di Serie C femminile lancia la volata verso playoff e playout anche nel girone B.

Scontro diretto in Serie C

In quel girone di Serie C sono coinvolte Vertematese e Villa Guardia, appaiate al sesto posto a quota 24 punti. Sarà proprio la Vertematese ad aprire domani sera il 10° turno di ritorno ospitando a domicilio il Tradate che la precede in classifica di quattro lunghezze. Un impegno tosto come ammette Luca Zanotti coach di Vertemate: “E’ vero con Tradate è uno scontro diretto. Affrontiamo una rivale che è sopra di noi di quattro punti ma non è mai detta l’ultima parola, giochiamo in casa e noi ci proviamo. Arriviamo a questa sfida da una vittoria molto importante contro Legnano che ci ha portato a + 6 e con entrambi gli scontri diretti favorevoli. Bene così , siamo contenti e speriamo che questa vittoria ci dia il morale e l’entusiasmo per la volata finale della stagione regolare. Noi però pensiamo una partita alla volta incominciando da quella con Tradate prima di quattro sfide tutte alla nostra portata. Le affrontiamo senza fare calcoli ma abbiamo l’obbligo di provareci per fare il meglio possibile in vista dei playoff”. Al’andata Vertemate sbancò Tradate per 51-54. Sabato sera invece toccherà al Villa Guardia che ospiterà il Broni per riscattare l’ultimo amaro ko subito di misura a Corsico e assicurarsi il pass per i playoff.

Il programma del 10° turno di ritorno del girone B

Venerdì 20 marzo ore 21.30 Vertematese-Tradate; sabato 21 Sondrio-Fernese, domenica 22 Gallarate-Pro Patria Busto, Ardor Bollate-Valmadrera, ore 28.30 Villa Guardia-Broni Academy, Corsico-Lecco, martedì 24 Legnano-Gavirate.

La classifica del girone B, Serie C

Gallarate 40; Lecco 38; Gavirate 34; Sondrio 30; Tradate 28; Villa Guardia, Vertematese 24; Corsico 22; Legnano 18; Broni 14; Fernese, Bollate 12; Valmadrera, Pro Patria Busto 6.