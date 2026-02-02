Serie C: Vertematese corsara, Villa Guardia si “butta” via nel finale

E’ stato un terzo turno di ritorno davvero pirotecnico nel campionato di Serie C femminile dove le squadre lariane hanno sfiorato la doppietta vincente.

Alti e bassi in Serie C

La Vertematese nell’anticipo ha sbancato il campo di Ferno conquistando una vittoria pesantissima che la conferma al quinto posto. Si mangia le mani invece il Villa Guardia che dopo 30 minuti sempre al comando si è buttato via consegnando la vittoria al Sondrio per la delusione di coach Fabrizio Molteni: “Sono rammaricato, perché abbiamo capito che la distanza tra noi e la quarta in classifica è… la nostra testa. E se vogliamo fare il salto di qualità – che è l’obiettivo di quest’anno – non possiamo essere figlie dell’emotività ma restare in fiducia, indipendentemente da quello che accade”.

I risultati del 3° turno di ritorno girone B

Mercoledì 28 Broni-Legnano 47-65, venerdì 30 Tradate-Lecco 52-46, Fernese-Vertematese 43-47; sabato 31 Gallarate-Corsico59-51, Valmadrera-Pro Patria rinviata, Villa Guardia-Sondrio 52-55; domenica 1 febbraio Ardor Bollate-Gavirate 49-74.

La classifica del girone B, Serie C

Gallarate 30; Lecco 28; Gavirate 24; Sondrio 22; Tradate, Vertematese 20; Villa Guardia, Corsico 16; Fernese, Legnano 12; Ardor Bollate, Broni 10; Pro Patria 2; Valmadrera 0.

Il programma del 4° turno di ritorno girone B

Venerdì 6 febbraio ore 21.30 Vertematese-Gallarate, Pro Patria Busto-Corsico, sabato 7 Sondrio-Tradate, ore 20 Valmadrera-Villa Guardia, Broni-Gavirate, domenica 8 Legnano-Lecco, Ardor Bollate-Fernese.