Serie C: Villa Guardia si arrende a Sondrio per 52-40

Si è chiuso con gli ultimi posticipi il 3° turno di Serie C femminile andato in archivio con un successo e una sconfitta per le squadre lariane.
GSV caduto in Serie C
Sorride la Vertematese che ha inanellato il suo secondo successo consecutivo domando in volata la Fernese mentre mastica amaro Villa Guardia al secondo stop di fila. La squadra diretta da coach Fabrizio Molteni si è arresa infatti sul difficile campo di Sondrio. Sabato prossimo entrambe le squadre nostrane torneranno in campo: Villa Guardia in casa contro il fanalino di coda Valmadrera, invece Vertemate renderà visita alla corazzata Gallarate.
I risultati del 3° turno d’andata del girone B
Venerdì 17 ottobre Gavirate-Bollate 74-38, Vertematese-Fernese 52-51, Pro Patria-Valmadrera 54-47; sabato 18 Legnano-Broni 50-54, Sondrio-Villa Guardia 52-40, domenica 19 Lecco-Tradate 62-45, Corsico-Gallarate 51-68.
Classifica
Gavirate, Lecco 6; Vertematese, Tradate, Fernese, Gallarate 4; Villa Guardia, Legnano, Bollate, Corsico, Pro Patria Busto, Broni, Sondrio 2; Valmadrera 0.
Questo il 4° turno d’andata del girone B
Venerdì 24 ottobre Gavirate-Broni, Fernese-Bollate, Tradate-Sondrio; sabato 25 Legnano-Lecco, ore 19 Gallarate-Vertematese, ore 21.30 Villa Guardia-Valmadrera; domenica 26 Corsico-Pro Patria.