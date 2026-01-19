Serie C: Villa Guardia vince il derby con Vertemate e aggancia il quinto posto

Il girone di ritorno del campionato di Serie C femminile si è aperto puntando i fari nel week-end sul derbissimo lariano Villa Guardia-Vertematese.

Villa Guardia esulta in Serie C

E come era successo nel match d’esordio, a esultare sono state le ragazze del GSV dirette da coach Fabrizio Molteni che si sono imposte a domicilio al termine di una gara molto combattuta e decisa nel finale. Con questo successo Villa Guardia aggancia al quinto posto Vertemate ma si porta 2-0 nei confronti diretti.

I risultati del 1° turno di ritorno del girone B

Pro Patria-Gavirate 37-48, Legnano-Gallarate 64-81, Sondrio-Lecco 39-44, Valmadrera-Tradate 35-64, Broni-Fernese 66-44, Villa Guardia-Vertematese 51-40 (14-15, 23-18, 39-33); Ardor Bollate-Corsico50-58.

La classifica del girone B, Serie C

Lecco, Gallarate 26; Sondrio, Gavirate 20; Vertematese , Villa Guardia, Tradate 16; Corsico 14; Fernese, Legnano, Ardor Bollate, Broni 10; Pro Patria 2; Valmadrera 0.

Il programma del 2° turno di ritorno del girone B

Giovedì 22 Tradate-Pro Patria, Corsico-Legnano, venerdì 23 Gavirate-Sondrio, Fernese-Valmadrera, ore 21.30 Vertematese-Bollate; domenica 25 Lecco-Broni, ore 18.30 Gallarate-Villa Guardia.