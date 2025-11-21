Serie C: riscatto del Cermenate che sbanca Legnano e mantiene la vetta

Risposta importante della Virtus Cermenate in Serie C: torna alla vittoria dopo la sconfitta a Cerro.

Riscatto in Serie C

Dopo la seconda sconfitta stagionale subita nel week-end scorso a Cerro si è prontamente riscattata mercoledì sera in occasione del 10° turno infrasettimanale di Serie C andando a sbancare il difficile campo di Legnano. Era uno scontro diretto cruciale per la squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi che ha avuto il merito di approcciare subito bene alla gara e condurla per tutti i 40′, portando a casa due punti che la mantengono in vetta al girone in coabitazione con la Varese Academy. La Virtus tornerà in campo sabato sera quando, a domicilio, riceverà la Rondinella Sesto per continuare il suo volo in vetta.

Il tabellino di Wiz Legnano-VIrtus Cermenate 72-79

Parziali 9-14, 26-37, 50-65

Wiz Legnano 91 : Dell’Acqua Marco 22, Dushi Giulio 13, Cantarin Stefano 12, Tannoia Riccardo 10, Hamadi Giosuè 5, Temporali Mattia 4, Frontini Giovanni 2, Pisoni Paolo 2, Grampa Matteo 2, Fedeli Tommaso ne, All. Santaterra.

Virtus Cermenate : Molteni Mattia 27, Verga Phuwin Simone 14, Tresso Davide 12, Carioni Matteo 10, Ceppi Stefano 10, Lucchini Andrea 4, Cairoli Luca 2, Torriani Luca, Lapetina Riccardo, Bargna Giacomo ne, Campi Nicolò ne, Lapetina Federico ne, All. Pogliaghi.

I risultati del 10° turno d’andata Girone Nord Est C

Mercoledì 19 Sanmaurense-Aironi Robbio 59-70, Varese Academy-Casoratese 72-49, Robur Varese-Venegono 76-70, Settimo-Cerro 85-83, Legnano-Virtus Cermenate 72-79, Seregno-Lissone 80-88, Rondinella Sesto-Pall. Milano 87-84, giovedì 20 Opera-Milanotre.

La classifica del girone Nord Est C

Virtus Cermenate, Varese Academy 16; Lissone 14; Legnano, Sanmaurense, Cerro 12; Pall. Milano, Rondinella, Settimo 10; Milanotre, Opera, Robbio, Robur Varese 8; Seregno 6; Venegono, Casoratese 4.

Il cartellone dell’11° turno d’andata Girone Nord Est C

Sabato 22 novembre Robur-Opera, Milanotre-Sanmaurense, Varese Academy-Settimo, Lissone-Venegono, Pall. Milano-Casoratese, ore 21 Virtus Cermenate-Rondinella Sesto; domenica Aironi Robbio-Cerro, Seregno-Legnano.