Serie C: GSV a segno e sale al sesto posto, Vertemate ancora ko 

Domenica 15 marzo Villa Guardia tornerà in campo, ma per ora si gode la vittoria in Serie C.
GSV sorridente in Serie C
Il posticipo domenicale dell’8° turno di ritorno del campionato femminile ha lanciato verso i playoff il Gs Villa Guardia che ieri, domenica 8 marzo, superando con autorità anche l’Ardor Bollate è salita al sesto posto solitario nel girone B scavalcando la cugina Vertematese ancora ko nell’anticipo contro Lecco.
I risultati dell’8° turno di ritorno del girone B
Gavirate-Corsico 64-49, Tradate-Legnano 57-68, Vertematese-Lecco 42-54, Gallarate-Fernese 76-43, Pro Patria-Sondrio 42-56, Valmadrera-Broni 64-52, domenica 8 Villa Guardia-Ardor Bollate 66-40.
La classifica del girone B, Serie C
Gallarate 40; Lecco 36; Gavirate 32; Sondrio 28; Tradate 26; Villa Guardia 24; Vertematese 22; Corsico 20; Legnano 18; Fernese 14; Bollate, Broni 12; Valmadrera 6; Pro Patria Busto 4.
Il cartellone del 9° turno di ritorno del girone B
Giovedì 12 marzo Fernese-Gavirate, venerdì 13 Tradate-Gallarte, sabato 14 ore 18 Legnano-Vertematese, Broni-Sondrio, domenica 15 Lecco-Valmadrera, Bollate-Pro patria, ore 21 Corsico-Villa Guardia.