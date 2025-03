Serie C: ko Mariano e GSV, oggi la Vertematese va a Lecco

In Serie C oggi, lunedì 31 marzo, la Vertematese già salva va a Lecco per scendere in campo. Mariano e Villa Guardia domate.

Il punto in Serie C

L'11° turno di ritorno, il terzultimo di stagione regolare, si è aperto con due sconfitte di misura per Mariano Comense e Villa Guardia rispettivamente domate in volata da Corsico e Sondrio. Chi festeggia, invece, è la Vertematese che proprio in virtù del ko di Villa Guardia può scendere in campo oggi a Lecco con la salvezza matematica già assicurata in anticipo.

Il programma dell’11° turno del girone Ovest

Nonna Papera Mariano-Corsico 51-56, Fernese-Trezzano 62-55; Sondrio-Villa Guardia 63-60, Bollate-Gavirate 44-61; domenica 20 Legnano-San Gabriele, Vittuone-Tradate, ire 18 Lecco-Vertematese.

La classifica del girone Ovest, Serie C

Vittuone 42; S. Gabriele 40; Sondrio 38; Lecco 34; Gavirate 30; Corsico, Fernese 26, Legnano 24; Vertematese 20; Villa Guardia 14; Bollate, Tradate 12; Trezzano 10; Mariano 2.