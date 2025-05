Serie C: la Bianchi Group perde al tiebreak l’andata playoff

Dopo più di due ore di match è Zoogreen ad aggiudicarsi al tiebreak l’andata dei playoff. Cermenate fermata in Serie C.

Tiebreak in Serie C

Avvio di primo set forte per le ospiti (0-3, 2-6). La Bianchi Group rientra (8-8), ma è nuovamente Zoogreen a portarsi in testa (9-15). Ci riprovano nuovamente le comasche (14-15), ma non riescono a trovare l’aggancio. Break della formazione ospite (15-19, 17-21) che chiude 22-25 il parziale. Nel secondo set le due formazioni giocano punto a punto fino al 5-5, quando è la Bianchi Group ad allungare (8-5, 12-6). Le cremonesi restano in scia ma non riescono a ricucire (14-11, 16-13, 19-17) lasciando a Bianchi Group il finale (25-20). Arte avanti Zoogreen nel terzo set (1-4). Le virtussine impattano sul 9-9. Nuovo break ospite (10-13, 12-15). Risposta della Bianchi Group che si porta avanti (19-16) e ci restano fino alla fine vincendo 25-21 il parziale. Blackout Cermenate nel quarto set con le cremonesi subito avanti (2-4, 4-7, 8-12). Le padrone di casa non reagiscono (10-15, 13-21) e per Zoogreen chiude 14-25 il parziale. Avvio di tiebreak equilibrato fino al 6-6. Allungo delle ospiti (6-10). Cermenate non rientra (9-14) lasciando alle ospiti il parziale (11-15) e l’incontro 2-3.

Il match di ritorno si disputerà sabato 24 maggio 2025 alle 21 a Capergnanica.

Info match

BIANCHI GROUP CERMENATE 2 - ZOOGREEN 3 (22-25, 25-20, 25-21, 14-25, 11-15)

BIANCHI GROUP CERMENATE: Sarubbi 4, Pusceddu, Mancarella 10, Mussida ne, Clerici 18, Celichini ne, Modena 2, Frigerio 10, Rusconi ne, Maiocchi 2, Crepaldi 12, Liuzzo 9, Castelli (L1), Tortosa (L2). Allenatore: Rutigliano Donato. Vice Allenatore: Marazza Alberto.