Serie C: la Bianchi Group sbanca Gallarate

Cronache da Serie C: dopo più di due ore di match è la Bianchi Group a trovare la vittoria, al tiebreak, contro Insubria Gallarate.

Bianchi Group vince in Serie C

Buon avvio delle padrone di casa nel primo set (6-3). Cermenate rimonta (11-11) e attua il sorpasso (13-20). Le varesotte ci riprovano (15-20, 19-22) spingendosi fino al 24-24. Le virtussine sembrano subire la rimonta, lasciando il finale ad Insubria che chiude 29-27 il parziale. Avvio equilibrato di secondo set (3-3, 7-7, 13-13). Le comasche provano ad allungare (13-16, 16-20). Le varesotte non rientrano (17-22) e per Cermenate è semplice chiudere 18-25 il parziale. Avvio punto a punto anche nel terzo set (3-3, 6-6, 10-10) fino al 13-13. Insubria si porta in testa (16-13, 18-15). Le virtussine non riescono a ricucire (21-19, 22-20), lasciando alle padrone di casa il parziale 25-20. Sempre equilibrato anche l’inizio del quarto set fino al 5-6, quando è Cermenate a prendere la testa (6-9, 9-12, 12-16). La formazione di coach Rutigliano mantiene saldo il vantaggio (14-19, 17-23) andando a chiudere 21-25 il parziale. Avvio shock di Cermenate nel tiebreak (8-3). Le virtussine però non si danno vinte e piazzano un importante break che riporta tutto in equilibrio sull’8-8. Punto a punto fino ai vantaggi dove sono le comasche a trovare lo spunto decisivo per chiudere il parziale 17-19, vincendo così l’incontro 2-3. Per Cermenate la conferma del primo posto in classifica a +3 da Luino, che scenderà in campo per questo turno di campionato martedì contro Kaire Sport.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate che ospiterà Dream Volley sabato 10 maggio 2025, alle 21, a Cermenate.

Foto 1 di 3 #FipavLombardia #VolleyAddictedINSUBRIA BEACH ARENA GALLARATE 2 - BIANCHI GROUP CERMENATE 325^ Giornata Serie C FemminileCavaria con Premezzo (VA) - 3 maggio 2025Gallery: www.volleyaddicted.comCredit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com

Info match

Serie C Femminile - FIPAV Lombardia - 25^ Giornata di Campionato

INSUBRIA BEACH ARENA GALLARATE 2 - BIANCHI GROUP CERMENATE 3 (29-27, 18-25, 25-20, 21-25, 17-19)

BIANCHI GROUP CERMENATE: Sarubbi 1, Pusceddu ne, Mancarella 10, Mussida ne, Clerici 16, Celichini ne, Modena 22, Frigerio 1, Rusconi ne, Maiocchi 9, Crepaldi 13, Liuzzo ne, Castelli (L1), Tortosa (L2) ne.

Allenatore: Rutigliano Donato. Vice Allenatore: Marazza Alberto.