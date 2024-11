Serie C: la Bianchi Group vince anche contro l'Albese

Sesta vittoria per la Bianchi Group che batte 3-0 le giovani della tecnoteam Albese e si mantiene salda in testa alla classifica a punteggio pieno.

Bianchi Group, un altro successo

Avvio di primo set buono per le ospiti (1-4). Albese rientra (4-4), ma è nuovamente la Bianchi Group a portarsi in testa (4-7, 6-11). Le padrone di casa non riescono a rientrare (10-14, 11-6, 15-20), lasciando alle virtussine il parziale 17-25. Inizio di secondo set equilibrato fino al 10-10, quando è la formazione di coach Rutigliano a prendere in mano il gioco, portandosi avanti (11-14, 13-17), amministrando il vantaggio (15-20, 17-23) e chiudendo 20-25 il parziale. Il terzo set è tutto di Cermenate che parte forte (1-4, 5-10), incrementa il vantaggio (7-17), gestisce (12-20) e chiude 16-25 il parziale, vincendo l’incontro 0-3.

Il commento del coach

Coach Rutigliano commenta così il match:

“Tre punti portati a casa con la giusta tranquillità, forse a tratti anche troppa. Ma è difficile in certe partite imporre un ritmo diverso. Ho visto un gruppo più consapevole e, nonostante le assenze, unito e attento. Ripartiamo lunedì con l’idea che ora non si può più temporeggiare, bisognerà cambiare ritrmo ad ogni costo. Brave tutte!”

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà Polisportiva Colverde sabato 23 novembre, alle 21, a Cermenate (CO).