Serie C: la capolista Cermenate è concentrata sulla sfida casalinga contro la Casoratese

Vigilia serena in casa della Virtus Cermenate: in attesa del 4° turno d’andata di Serie C, il primato non ha certo dato alla testa.

Sfida per la Cermenate in Serie C

La squadra diretta da coach Edoardo Pogliaghi sulla scia delle prime tre vittorie consecutive è ben concentrata sull’impegno che la vedrà domani sera, sabato 18 ottobre, alle 21, ospitare un avversario tosto come la Casoratese primo di due impegni casalinghi che poi la vedranno ricevere settimana prossima il Lissone. Ecco perché nello spogliatoio gialloblù si sta con i piedi ben saldi per terra: “Siamo davvero soddisfatti di queste tre vittorie e del primo posto in classifica ma sappiamo bene che siamo anche solo all’inizio del campionato. Il cammino è ancora lungo ma noi vogliamo proseguire su questa strada ecco perchè siamo concentrati sulle prossime due gare casalinghe contro avversari molto tosti come Casoratese e Lissone che stanno facendo bene. La squadra sta lavorando bene sostenuta dalla società e anche dai nostri tifosi che sono davvero sempre importanti per i nostri ragazzi. Siamo una grande famiglia – conclude il dirigente gialloblù Roberto Anzivino – dove tutti sono importanti sia in campo che fuori e vogliamo continuare così tutti insieme”.

Programma del 4° turno d’andata

Sabato 18 ottobre Sanmaurense-Venegono, Robur-Settimo, Milanotre-Seregno, Varese Academy-Cerro, ore 21 Virtus Cermenate-Casoratese, Opera-Pall. Milano; domenica 12 Aironi Robbio-Legnano, Rondnella-Lissone.

Classifica del girone Nord Est C

Virtus Cermenate 6; Varese Academy, Legnano, Casoratese, Robur Varese, Aironi Robbio, Rondinella Sesto, Lissone, Pallacanestro Milano, Opera 4; Settimo, Sanmaurense, Cerro,2; Venegono, Milanotre, Seregno 0.