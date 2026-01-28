Serie C: la capolista Cermenate in campo a Lissone per difendere il primato

Sulla scia dell’ultimo bel colpo esterno, la capolista Virtus Cermenate torna già in campo per il 5° turno di ritorno del girone Nord Est di Serie C maschile.
Primato da difendere in Serie C
Per la squadra diretta da coach Edoardo Pogliaghi il calendario riserva in questo impegno infrasettimanale – di oggi, mercoledì 28 gennaio – una nuova trasferta sul campo di un ostico Lissone reduce da due successi consecutivi e che all’andata creò qualche problema ai gialloblù che s’imposero in casa per 88-74. Ricordiamo che poi Cermenate continuerà ul suo tour de force sabato sera quando ospiterà il Venegono.
Il programma del 5° turno di ritorno girone Nord Est
Mercoledì 28 gennaio ore 21 Casoratese-Venegono, Robur Varese-Conforama Varese, Robbio-Settimo, Lissone-Cermenate, Rondinella Sesto-Seregno, Legnano-Cerro, Milanotre-Pall. Milano, giovedì 29 Opera-Sanmaruense.
La classifica del girone Nord Est, Serie C
Virtus Cermenate 30;Conforama Varese Academy, Cerro 28; Sanmaurense Pavia 26; Lissone 24; Pall. Milano 22; Robur Varese 20; Milanotre 18; Legnano,Aironi Robbio, Opera 16; Settimo 14; Rondinella Sesto, Seregno, Venegono 12; Casoratese 10.