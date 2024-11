Serie C: la Vertematese gioca ospite del fanalino Tradate

Si apre questa sera il 6° turno d 'andata del campionato di serie C femminile e sarà l'US Vertematese a giocare d'anticipo.

Anticipo di serie C

La squadra lariana diretta da coach Luca Zanotti sulla scia del colpo grosso messo a segno settimana scorsa sul campo della capolista Vittuone è di scena ancora in trasferta, ma ospite del fanalino di coda Sportlandia Tradate. Un'occasione da non fallire per le azzurre che proveranno a confermare il loro buon momento e lanciarsi così nelle zone alte del girone. Le altre due squadre nostrane, invece, chiuderanno il turno nei posticipi domenicali entrambe in trasferta: Villa Guardia è attesa dal big match sul campo della pari classifica San Gabriele Milano mentre la Nonna Papera Mariano sarà a Trezzano sul Naviglio per provare a rilanciarsi dopo un avvio stentato.

Il programma completo del 6° turno del girone Ovest

Giovedì 7 ore 21.15 Tradate-Vertematese; venerdì 8 Gavirate-Corsico, Fernese-Aba Legnano; sabato 9 Sondrio-Lecco, domenica 10 ore 18 San Gabriele-Villa Guardia, Ardor Bollate-Vittuone, ore 19 Trezzano-Nonna Papera Mariano.

La classifica del girone Ovest, serie C

Vittuone, San Gabriele, Sondrio, Corsico, Gs Villa Guardia 8; Gavirate, Legnano, Vertematese, Lecco 6; Fernese, Trezzano, Mariano 2; Bollate, Tradate 0.