Serie C: la Vertematese è già salva, ma perde a Lecco

Nonostante il ko a Lecco, la Vertematese festeggia e brinda alla salvezza anticipata in Serie C. Una sconfitta quasi indolore.

Serie C decisamente dolce per la Vertematese

Fine settimana dolce per la Vertematese che pur perdendo ieri, domenica 30 marzo, il posticipo dell'11° turno di ritorno del girone Ovest di serie C femminile, ha potuto brindare alla salvezza anticipata. Una sconfitta indolore quella subita ieri dalle azzurre di Vertemate dirette da coach Luca Zanotti che sono scese in campo già sapendo di aver tagliato il traguardo salvezza dopo la sconfitta di sabato subita dal Villa Guardia.

Il programma dell’11° turno del girone Ovest

Nonna Papera Mariano-Corsico 51-56, Fernese-Trezzano 62-55; Sondrio-Villa Guardia 63-60, Bollate-Gavirate 44-61; domenica 20 Legnano-San Gabriele 52-55, Lecco-Vertematese 50-41; martedì 1 aprile Vittuone-Tradate.

La classifica del girone Ovest, Serie C

Vittuone 42; San Gabriele 42; Sondrio 38; Lecco 36; Gavirate 30; Corsico, Fernese 26, Legnano 24; Vertematese 20; Villa Guardia 14; Bollate, Tradate 12; Trezzano 10; Mariano 2.

Il programma del 12° turno del girone Ovest

Venerdì 4 aprile Tradate-Legnano, Fernese-Gavirate, Sabato 5 ore 18.30 Sondrio-Mariano; domenica 6 ore 18 San Gabriele-Vertematese, ore 18 Lecco-Villa Guardia, Ardor Bollate-Trezzano, Corsico-Vittuone.