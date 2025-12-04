Serie C: Vertematese pronta per la trasferta a Tradate, “ma sarà durissima”

Vigilia serena in casa dell’US Vertematese che domani aprirà il 10° turno d’andata di Serie C femminile rendendo vista alla Sportlandia Tradate.

Trasferta da affrontare in Serie C

Una trasferta non facile per le ragazze dirette da coach Luca Zanotti che però la possono affrontarla sulla scia del bel successo ottenuto nel week-end scorso in casa contro Legnano. “E’ vero siamo molto contenti per l’ultima vittoria – dice il tecnico di Vertemate – perché non è stata facile visto che eravamo incompleti ma per questo ancora più bella, voluta e meritata grazie a tutte. Un successo che è il miglior viatico in vista delle ultime gare che ci attendono da qui alla pausa. Un trittico importante che inizia domani a Tradate su un campo molto difficile e sarà durissima. Poi continuerà con Broni e Valmadrera. Tre sfide che ci diranno come riusciremo a chiudere l’anno e dove possiamo collocarci nel girone d’andata”.

Il programma del 10° turno del girone B

Venerdì 5 dicembre Gavirate-Legnano, Fernese-Sondrio, ore 21.15 Tradate-Vertematese , Pro Patria-Gallarate; sabato 6 ore 20 Valmadrera-Bollate; domenica 7 dicembre Lecco-Corsico, Broni-Villa Guardia.

La classifica del girone B

Lecco 18; Gavirate, Gallarate 16; Sondrio 14; US Vertematese 10; GS Villa Guardia, Broni, Corsico 8; Sportlandia Tradate, Fernese, ABA Legnano, Ardor Bollate 6; Pro Patria Busto Arsizio 2; Valmadrera 0.