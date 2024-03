Serie C: la Virtus Cermenate cade in casa per mano della Besanese

Sconfitta casalinga per la Virtus Cermenate, nell'anticipo di Serie C della diciannovesima di campionato, per mano di Besanese.

Dopo un inizio di primo set punto a punto fino al 3-3, sono le ospiti che allungano (4-6, 9-14). Cermenate non riesce a rientrate (12-16, 16-22), lasciando a Besanese il parziale 17-25. Nel secondo set nuovamente avanti le ospiti (2-6, 8-12). Le virtussine si rifanno sotto impattando sul 18-18. Ma è un fuoco di paglia. Besanese riconquista un buon vantaggio (19-22) vincendo il parziale 21-25.

Nel terzo set si riscatta Cermenate che parte avanti (3-1, 8-3, 12-7), rintuzza un tentativo di rientro di Besanese che impatta sul 20-20, si riporta avanti (23-21) e chiude 25-21 il parziale. Ma nel quarto set sono nuovamente le ospiti a prendere in mano il match: 4-6, 12-6, 16-20 chiudendo 17-25 il set e l’incontro 3-1.

“Nulla da dire… Besanese ha semplicemente giocato la partita perfetta. Noi decisamente no… troppi errori. Abbiamo iniziato troppo molli, subendo il loro gioco. Non abbiamo mai avuto ritmo a parte il buon terzo set. Purtroppo però non siamo riusciti a replicare il gioco nel quarto, dove abbiamo commesso troppi errori in fase di ricezione e difesa. Invece Besanese ci ha messo una marcia in più e ha chiuso il set in suo favore. Bravi loro, noi sfortunati ma anche colpevoli di aver fatto una prestazione ben al di sotto delle nostre capacità. Ora bisognerà lottare ancora di più perché bisognerà inseguire e non possiamo più sbagliare nulla. Bisogna digerire al più presto la sconfitta che è la prima da tre punti di quest’anno e tornare subito con una testa più libera per pensare al prossimo impegno. E’ fondamentale cambiare mentalità immediatamente”.