Serie C: la Virtus Cermenate dà i numeri di maglia

La Virtus Cermenate continua la preparazione, intanto ha comunicato i numeri di maglia dei suoi giocatori che giocheranno il campionato lombardo di serie C.

La Virtus è scesa in campo

Il campionato scatterà il 5 ottobre, in casa, contro Lissone. La squadra diretta da coach Edoardo Pogliaghi ha già giocato una prima amichevole settimana scorsa, pur a ranghi incompleti, in casa contro la Nervianese (parziali 27-18, 16-23, 11-21, 15-19). La Virtus tornerà in campo sabato 7 per una seconda amichevole a Bottanuco alle 18: anticiperà il classico Torneo Renato Malacarne che si giocherà nel weekend del 28-29 settembre.

Questi i numeri di maglia Virtus 2024/25

3 Matteo Cairoli play 2004

4 Samuele Giardini play 2000

6 Jacopo Lepri capitano, guardia 1995

7 Mamadou Camara ala forte 2005

9 Simone Verga guardia 2003

10 Pierfrancesco Botta play 2006

11 Matteo Clerici ala forte 1992

12 Jovan Lakicevic ala piccola 2005

14 Andrea Maria Lucchini ala piccola 2000

16 Matteo Carioni ala 2004

18 Pietro Strambini, centro 2003

20 Leonardo Ettore Molin ala centro 2002