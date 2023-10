Serie C: la Virtus Cermenate schianta Arosio per 3 set a 0

La Virtus Cermenate torna dalla trasferta comasca di Arosio con una vittoria piena da tre punti.

Parte forte Cermenate nel primo set (2-6, 5-10, 8-15). Arosio non reagisce (12-19, 14-23) e per le virtussine è semplice chiudere il parziale 19-25. Nel secondo set partono nuovamente avanti le ospiti (5-8, 10-15). Arosio si rifà sotto (18-20) impattando sul 22. Ma le virtussine piazzano il break decisivo chiudendo il parziale 22-25. Nel terzo set le due formazioni giocano punto a punto fino all’8. Cermenate allunga (14-16, 18-22) andando a chiudere set (19-25) ed incontro 3-0.

“Tre punti che servivano soprattutto a ritrovare un po’ di fiducia persa settimana scorsa e per poter iniziare al meglio la preparazione in vista della partita contro Eldor di sabato prossimo. L’infortunio di Celichini ci rimette alla fortuna che in questo momento non ci sta assistendo. Comunque brave per aver controllato la partita anche se con qualche sbavatura di troppo. Come sempre ora si volta pagina, e si pensa alla prossima”.