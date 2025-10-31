Serie C, la Virtus Cermenate vuole rialzarsi a Varese :”Servirà più cattiveria”

Archiviato il primo stop stagionale, la Virtus Cermenate vuole ripartire subito nel campionato di Serie C maschile.

La Virtus cerca un colpo in Serie C

La squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi è capolista nel girone Nord Est C e ha subito l’occasione per riscattarsi domani sera quando per il settimo turno d’andata sarà ancora in trasferta ospite della Robur Varese .Avversario da non sottovalutare come ci spiega il tecnico gialloblù: “Affrontiamo una squadra giovane che ha però individualità forti che possono accendersi e farci male. Ecco perchè noi dovremo essere bravi ad aver un approccio meno soft rispetto all’ultima gara. Sono proprio curioso di vedere con che cattiveria affronteremo questa gara delicata e spero che la sconfitta meritata di settimana scorsa ci sia servita da utile lezione”.

Il programma del 7° turno d’andata girone Nord Est C

Sabato 1 novembre Sanmaurense-Cerro, ore 18 Robur Varese-Cermenate, Legnano-Venegono, Settimo-Milnotre, Varese Academy-Pall. Milano , Rondinella Sesto-Casoratese,Robbio-Lissone, Seregno-Opera.

Classifica girone Nord Est C

Virtus Cermenate, Varese Academy 10; Lissone, Sanmaurense, Legnano 8; Opera, Settimo, Cerro Rondinella, Robbio, Pall. Milano 6; Casoratese, Robur Varese, Venegono 4; Seregno, Milanotre 2.