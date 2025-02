Serie C: la Virtus serve il poker contro Settimo, resta da sola al secondo posto

Poker servito della Virtus Cermenate che vince anche contro Settimo e resta da sola al secondo posto nel girone D di serie C.

Serie C da urlo

Nuova prova vincente e convincente per la squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi che, trascinata dal top scorer Andrea Lucchini, ha battuto in rimonta un avversario molto ostico come il Settimo. La Virtus tornerà in campo domenica prossima contro il Basket Seregno dell'ex coach Gilberto Spinelli.

Il tabellino di Virtus Cermenate-Settimo 78-73

Parziali 17-22, 34-42, 56-62

Virtus Pall. Cermenate : Lucchini Andrea 17, Verga Phuwin Simone 15, Lakicevic Jovan 14, Molin Leonardo 11, Clerici Matteo 9, Lepri Jacopo 7, Giardini Samuele 5, Cairoli Luca, Camara Mamadou, Carioni Matteo, Strambini Pietro, Botta Pierfrancesco ne, All. Pogliaghi.

Settimo Basket : Riboli Simone 17, Gatti Simone 14, De Franco Federico 8, Pogliana Riccardo 8, Salerno 8, Battilocchi Yari 7, Frison Leonardo 5, Marangoni Gabriele 4, Di Liberto Alessandro 2, Filograsso Giacomo ne, All. Viola.

Il cartellone del 5° turno di ritorno

Sabato 15 febbraio alle ore 21 Virtus Cermenate-Settimo 78-73, Pall. Milano-Busnago 72-57, Varedo-Cerro 71-78, Milanotre-Bocconi 66-65; domenica 16 Gorgonzola-Robur Somaglia 73-68, Seregno-Novate 66-73, Opera-Lissone 75-72.

La classifica del girone D, Serie C

Cerro 30; Virtus Cermenate 26; Bocconi, Pall. Milano, Milanotre 24; Settimo 18; Lissone, Busnago, Gorgonzola, Opera 16; Seregno 14; Novate 12; Robur Somaglia 10; Varedo 6.

Il cartellone del 5° turno di ritorno

Sabato 22 febbraio Settimo-Gorgonzola, Robur Somaglia-Bocconi, Busnago-Opera, Milanotre-Varedo, Lissone-Cerro; domenica 23 Novate-Pall. Milano, ore 18 Seregno-Cermenate.