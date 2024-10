Serie C: la Virtus si "mangia" anche il Gorgonzola e resta in testa

Poker vincente servito dalla Virtus Cermenate in serie C: nel weekend si è sbarazzata anche della Nuova Argentia Gorgonzola.

In serie C Virtus capolista

La squadra gialloblù ha sfruttato appieno il secondo turno casalingo consecutivo per confermare il suo buon momento anche se per domare Gorgonzola non è stato semplice. Gli ospiti, infatti, sono partiti bene chiudendo avanti il primo quarto per poi subire la progressione dei padroni di casa che una volta carburato hanno allungato e gestito il vantaggio. Approfittando del ko di Cerro, resta da sola in vetta al girone D di serie C. Cermenate da capolista imbattuta tornerà in campo sabato 2 novembre ospite del Settimo Milanese, secondo in classifica, per difendere il suo primato.

Il tabellino di Virtus Cermenate - Nuova Argentia Gorgonzola 70 - 58

Parziali 16-17, 38-28, 54-39

Virtus Cermenate : Molin Leonardo 12, Lepri Jacopo 11, Giardini Samuele 10, Lucchini Andrea 10, Lakicevic Jovan 9, Verga Phuwin Simone 8, Strambini Pietro 6, Clerici Matteo 3, Cairoli Luca 1, Botta Pierfrancesco, Camara Mamadou, Zorzi Federico. All. Pogliaghi.

Nuova Argentia Gorgonzola : Foresti Matias 16, Romano Samuele 10, Bortolotti Giovanni 9, Freri Federico 8, Monguzzi Francesco 6, Nodari Paolo 5, Mladjenovic Marko 2, Pirovano Mattia 2, Brown Xavier, Cipolla Samuele, Maestroni Matteo. All. Benetti.

Risultati del 4° turno d'andata girone D

Sabato 26 Milanotre-Opera 63-65. Robur Somaglia-Busnago 75-60, Seregno-Bocconi 99-101 d2ts, alle 21 Cermenate-Nuova Argentia Gorgonzola 70-58, Pall. Milano-Cerro 69-67, Varedo-Lissone 67-74; domenica 27 Novate-Settimo 63-68.

La classifica del girone D, serie C

Virtus Cermenate 8; Cerro, Opera, Settimo, Pall. Milano, Bocconi 6; Novate, Lissone 4; Gorgonzola, Busnago, Varedo, Robur Somaglia 2; Milanotre, Seregno 0.

Programma del 5° turno d'andata girone D

Sabato 2 novembre ore 18.30 Settimo Milanese-Virtus Cermenate, Robur Somaglia-Nuova Argentia Gorgonzola, Busnago-Pall. Milano, Cerro-Varedo, Lissone-Opera; domenica 3 Bocconi-Milanotre, Novate-Seregno.