Serie C, Mariano celebra coach Cappelletti: riceverà la Palma di Bronzo del CONI

E’ una giornata speciale in casa del Sant'Ambrogio Mariano Comense di Serie C femminile.

Che festa in Serie C

Oggi, venerdì 22, la Nonna Papera Mariano tornerà in campo tra le mura domestiche per l'anticipo dell'8° turno del girone Ovest ospitando la Fernese per provare a invertire la rotta di una stagione non semplice. Al tempo stesso, la squadra biancorossa cercherà di celebrare al meglio il suo tecnico Dionigi Cappelletti a cui martedì 3 dicembre, nel salone centrale dello Yacht Club di Como il "Dio”, verrà conferita la Palma di bronzo per meriti tecnici sportivi del Coni.

Le parole di Cappelletti

“E' un riconoscimento che mi inorgoglisce e e mi gratifica - sottolinea emozionato Cappelletti - dopo questi miei 43 anni di attività nella pallacanestro dove ho avuto la fortuna di allenare dal settore giovanile fino alla serie A sia atleti normodotati che paralimpici. Ho cominciato a 16 anni al Bar Baffo di Cantù e sono arrivato a disputare le Olimpiadi di Londra nel 2012 come coach dell'Italia di basket in carrozzina. Posso solo ringraziare tutti gli atleti che ho allenato. A tutti loro e alla mia famiglia dedico con il cuore questo premio".

Sabato, invece, toccherà a Vertematese e Villa Guardia entrambe a domicilio rispettivamente contro Legnano e Bollate.

Questo il cartellone dell’8° turno del girone Ovest

Venerdì 22/11 ore 21.15 San Gabriele-Gavirate, Nonna Papera Mariano-Fernese,; sabato 23 ore 18 Vertematese-ABA Legnano, ore 21.30 Villa Guardia-Bollate, domenica 24 Vittuone-Sondrio, Lecco-Tradate, Corsico-Trezzano.

La classifica del girone Ovest, serie C

Vittuone, Sondrio 12; San Gabriele, Gavirate 10; Corsico, Gs Villa Guardia, Legnano, Vertematese, Lecco 8; Trezzano, Fernese 4; Mariano, Tradate, Bollate 2.