Serie C: negli anticipi sorride solo la Vertematese

Negli anticipi del 7° turno del campionato di serie C di basket femminile ha sorriso solo la Vertematese nel terzetto lariano.

Anticipi di serie C

Al tappeto sono andate sia Villa Guardia, ko in trasferta sul campo della Fernese e anche la Nonna Papera Mariano battuta in casa dalla lanciatissima Gavirate. Come detto, a tenere alta la bandiera lariana ci ha pensato la Vertematese che ha inanellato il quarto successo stagionale battendo a domicilio il Corsico e agganciandolo a quota 8.

Il programma completo del 7° turno del girone Ovest

Venerdì 15 novembre ore 21.15 Fernese-Villa Guardia 62-51, Nonna Papera Mariano Comense-Gavirate 46-57, ore 21.30 Vertematese-Corsico 53-37; sabato 16 Bollate-Tradate 42-41, Vittuone-Trezzano 41-35; domenica 17 Lecco-San Gabriele, Legnano-Sondrio.

La classifica aggiornata del girone Ovest, serie C

Vittuone 12; San Gabriele, Sondrio, Gavirate 10; Corsico, Gs Villa Guardia, Legnano, Vertematese 8; Lecco 6; Trezzano, Fernese 4; Mariano, Tradate, Bollate 2.