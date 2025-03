Serie C: colpaccio Villa Guardia e tonfo Vertematese 

Luci e ombre sul cielo delle squadre comasche nei posticipi domenicali di Serie C femminile.

Dolceamara Serie C

Nella giornata di ieri, domenica 9 marzo, l'8° turno di ritorno del girone Ovest si è chiuso con il pesantissimo colpo esterno del Gs Villa Guardia che è andato a espugnare il campo dell'Ardor Bollate in volata per 47-48 che regala due punti preziosi in chiave salvezza. Quando mancano cinque turni alla fine della regular season, il GSV di coach Fabrizio Molteni può ancora sognare la salvezza senza passare dai playout. Probabilmente dovrà fare la corsa sulla Vertematese che ieri è caduta pesantemente sul campo dell'Aba Legnano.

I risultati dell’8° turno di ritorno del girone Ovest

Anticipi Tradate-Lecco 44-62; Gavirate-San Gabriele 68-76, Fernese-Nonna Papera Mariano 59-40, Trezzano-Corsico 51-61, Sondrio-Vittuone 36-69; oggi domenica 9 Ardor Bollate-Villa Guardia 47-48, Legnano-Vertematese 61-32.

La classifica aggiornata del girone Ovest, Serie C

Vittuone 38; S. Gabriele 36; Sondrio 34; Lecco 30; Gavirate 26; Fernese, Corsico 22; Legnano 20; Vertematese 18; Villa Guardia 14; Bollate 12; Trezzano, Tradate 10; Mariano 2.

Il programma del 9° turno di ritorno del girone Ovest

Venerdì 14 marzo ore 21.15 Mariano-Tradate, ore 21.30 Vertematese-Sondrio; sabato 15 Bollate-San Gabriele, ore 21.30 Villa Guardia-Corsico, domenica 16 Lecco-Trezzano, Vittuone-Fernese, Legnano-Gavirate.