Serie C: notte da brividi per Mariano, travolto a Legnano 62-25

E' stata davvero una notte da brividi quella di ieri, in serie C, per la Nonna Papera Mariano Comense che per il 5° turno è scesa in campo a Legnano rimediando una pesante sconfitta.

Sconfitta amara in serie C

La squadra diretta da coach Dionigi Cappelletti infatti, nella serata di ieri giovedì 31 ottobre, è stata battuta nettamente dalle giovani padroni di casa crollando dopo l'intervallo per 62-25 (8-5, 28-17, 48-19). "Purtroppo - dice coach Cappelletti - è stata una gara senza storia perché noi siamo stati troppo slegati contro una squadra decisamente più in palla. Archiviamo in fretta e pensiamo alla prossima sfida con Trezzano". Domenica 3 scenderà in campo la Vertematese ospite della capolista Vittuone mentre il turno sarà chiuso dal Villa Guardia che nel'inusuale posticipo di lunedì cercherà di rialzarsi sul campo del Trezzano sul Naviglio.

Il cartellone completo del 5° turno d’andata girone Ovest

Mercoledì 30 ore 21 Gavirate-Tradate 65-53; giovedì 31 ore 21 Aba Legnano-Nonna Papera Mariano 62-25; sabato 2 novembre Sondrio-San Gabriele, domenica 3 Lecco-Fernese, ore 18 Vittuone-Vertematese, Corsico-Ardor Bollate; lunedì 4 ore21.30 Trezzano-Villa Guardia.

La classifica aggiornata del girone Ovest, serie C

Vittuone, San Gabriele 8; Gs Villa Guardia, Sondrio , Gavirate, Legnano,, Corsico 6; Vertematese, Lecco,4; Fernese, Trezzano, Mariano 2; Bollate, Tradate 0.