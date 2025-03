Serie C: Mariano contro Corsico, domani Gsv di scena a Sondrio

Si apre questa sera il terzultimo turno di stagione regolare del campionato di Serie C femminile che lancia la volata finale in chiave playoff e playout.

Volata finale in Serie C

Oggi, venerdì 28 marzo, apripista è la Nonna Papera Mariano che già retrocessa ospita il Corsico per provare a regalarsi la seconda vittoria stagionale. Domani invece tocca al Villa Guardia che salirà in Valtellina ospite del Sondrio. Ci presenta la gara il coach del GSV Fabrizio Molteni: «Sappiamo che a Sondrio ci attende una partita molto difficile perché su quel campo non è mai facile strappare punti contro una squadra molto fisica. Complessivamente a tre partite dalla fine della stagione regolare ormai siamo quasi certi che ci giocheremo la salvezza ai playout a meno di colpi di scena clamorosi. Cioè per strappare alla Vertematese il 9° posto che vale la salvezza anticipata, dovremmo non solo vincere a Sondrio ma anche le ultime due gare con Lecco e Tradate per poi sperare in tre sconfitte di Vertemate e quindi confidare sulla classifica avulsa. Ecco perché da parte nostra dobbiamo provare a vincere almeno un'altra partita per chiudere al 10° posto e avere così il fattore campo a favore nel turno decisivo dei playout». Domenica invece a Lecco toccherà alla Vertematese che però potrebbe scendere in campo già salva nel caso in cui Villa Guardia perdesse a Sondrio.

Il programma dell’11° turno del girone Ovest

Venerdì 28 marzo ore 21.15 Nonna Papera Mariano-Corsico, Fernese-Trezzano; sabato 29 ore 18.30 Sondrio-Villa Guardia, Bollate-Gavirate; domenica 20 Legnano-San Gabriele, Vittuone-Tradate, ire 18 Lecco-Vertematese.

La classifica del girone Ovest, Serie C

Vittuone 42; S. Gabriele 40; Sondrio 36; Lecco 34; Gavirate 28; Corsico, Fernese, Legnano 24; Vertematese 20; Villa Guardia 14; Bollate, Tradate 12; Trezzano 10; Mariano 2.