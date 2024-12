Serie C: la Nonna Papera Mariano ospita il San Gabriele Milano

Dopo il black friday vissuto dalle squadre lariane settimana scorsa, si apre questa il 10° turno del campionato di serie C femminile.

Anticipi in serie C

Apripista la Nonna Papera Mariano che occupa mestamente l'ultimo posto nel girone Ovest e che oggi è chiamata a una prova di forza perché ospita il San Gabriele Milano seconda forza a quota 4 punti. Non un impegno facile per le ragazze di coach Dionigi Cappelletti che vorrebbe brindare con una vittoria la sua fresca Palma di bronzo ricevuta dal CONI. Le altre due squadre lariane Villa Guardia e Vertematese saranno protagoniste dei posticipi domenicali in trasferta rispettivamente ospiti della capolista Vittuone e dell'Ardor Bollate.

Il programma del 10° turno del girone Ovest

Venerdì 6 dicembre ore 21.15 Mariano-San Gabriele, Fernese-Tradate; sabato 7 Sondrio-Gavirate, Legnano-Trezzano; domenica 8 Lecco-Corsico ore 18 Vittuone-Villa Guardia., Ardor Bollate-Vertematese.

La classifica aggiornata del girone Ovest, serie C

Vittuone 16; Sondrio, San Gabriele 14; Gavirate, Corsico, Lecco 12; Legnano 10; Villa Guardia, Vertematese 8; Fernese 6; Trezzano, Bollate, Sportlandia Tradate 4; Nonna Papera Mariano 2.