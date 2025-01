Serie C: ultimo turno d'andata con Vertemate, Gsv e Mariano

Il 2025 del campionato di basket di Serie C femminile riparte stasera e lo fa per chiudere di fatto il girone d'andata.

Ultimo giro in Serie C

Nel girone Ovest subito in campo oggi, venerdì 10 gennaio, due portacolori nostrane entrambe di scena in trasferta: la Vertematese rende visita alla Fernese mentre il Villa Guardia è ospite del Tradate in una gara cruciale come ammette coach Fabrizio Molteni: "Per noi è uno scontro diretto importante. Abbiamo chiuso il 2024 con sette sconfitte di fila, per fortuna nella prima parte avevamo vinto quattro delle cinque gare giocate. Poi purtroppo siamo stati penalizzati da una lunga serie di infortuni pesanti che ci hanno messo fuori gioco pedine importanti. Ora vogliamo provare a tornare al successo per inseguire la salvezza. Non sarà facile ma il campionato è lungo".

Domenica invece chiuderà il turno la Nonna Papera Mariano Comense, fanalino di coda, di scena a Bollate contro l'Ardor in un duello sul fondo da brividi: "Il primo obiettivo per noi è tornare a vincere- sottolinea il coach brianzolo Dionigi Cappelletti - Sappiamo che quest'anno la salvezza è difficile am noi ci crediamo e ci proveremo con tutte le forze perché il grippo ha ripreso unito e con entusiasmo".

Programma del 13° turno ultimo andata girone Ovest

Venerdì 10/01 ore 21.15 Sportlandia Tradate-Villa Guardia, S. Gabriele-Vittuone, Fernese-Vertemate; sabato 11 Sondrio-Trezzano; domenica 12 Lecco-Gavirate, ore 18 Bollate-Nonna Papera Mariano, Corsico-Legnano.

Classifica del girone Ovest, Serie C

Vittuone 22; Sondrio, S. Gabriele 20; Lecco 18; Gavirate 16; Corsico 14; Legnano 12; Vertematese, Fernese 10; Villa Guardia 8; Trezzano, Bollate 6; Tradate 4; Mariano 2.