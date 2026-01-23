Serie C, Vertemate cerca riscatto con Bollate: “Dobbiamo ritrovarci e crescere”

Dopo il ko nel derby, questa sera torna in campo l’Us Vertematese che per il 2° turno di ritorno in Serie C femminile ospita l’Ardor Bollate già battuta all’andata per 51-67.

Riscatto in Serie C

In casa lariana carica l’ambiente di Vertemate coach Luca Zanotti: “Purtroppo siamo reduci da un derby giocato male e perso sul campo di Villa Guardia. Ora dobbiamo ritrovare le nostre certezze che ci hanno caratterizzato nella prima parte di stagione in vista delle prossime due partite importanti: stasera con l’Ardor Bollate e poi settimana prossima a Ferno. In questo momento però dobbiamo pensare una gara alla volta anzi, un pallone per volta, per ritrovare continuità e il nostro gioco”. Domani invece toccherà al Villa Guardia che sulla scia della bella vittoria nel derby proverà a fare il colpaccio sul campo della capolista Gallarate.

Il programma del 2° turno di ritorno girone B

Giovedì 22 Tradate-Pro Patria Busto 66-52, Corsico-Legnano 64-51, venerdì 23 Gavirate-Sondrio, Fernese-Valmadrera, ore 21.30 Vertematese-Bollate; domenica 25 Lecco-Broni, ore 18.30 Gallarate-Villa Guardia. Q

La classifica del girone B, Serie C

Lecco, Gallarate 26; Sondrio, Gavirate 20; Tradate18; Vertematese, Villa Guardia, Corsico 16; Fernese, Legnano, Ardor Bollate, Broni 10; Pro Patria 2; Valmadrera 0.