Serie C: Vertematese e Villa Guardia in trasferta a Corsico e Lecco

Si apre questa sera il 6° turno di ritorno del campionato di Serie C femminile.

Trasferte di Serie C

Il turno vedrà entrambe le squadre lariane impegnate nei posticipi domenicali in trasferta sulla scia di importanti vittorie. A Corsico sarà di scena la Vertematese di coach Luca Zanotti: “Siamo reduci dalla vittoria corsara di misura a Busto arrivata al termine di una partita non giocata bene ma era importante portare a casa i due punti. Ora voltiamo pagina e pensiamo alla sfida di Corsico contro una squadra davvero ostica per noi”. All’andata Vertemate si impose a domicilio per 59-52.

Sempre domenica e sempre fuori casa sarà impegnato anche il Gs Villa Guardia che renderà visita alla seconda forza del girone il Lecco. che all’andata si impose per 43-59. “Però noi ci presentiamo a questa sfida – dice coach Fabrizio Molteni – dopo i due punti importanti conquistati contro Legnano. Ora testa al Lecco, in casa di una seria candidata alla promozione”.

Il cartellone del 6° turno di ritorno del girone B

Venerdì 20 Gavirate-Valmadrera, Fernese-Tradate; sabato 21 Legnano-Sondrio, Gallarate-Bollate; domenica 22 Broni-Pro Patria, ore 18 Lecco-Villa Guardia, Corsico-Vertematese.

La classifica del girone B, Serie C

Gallarate 34; Lecco 32; Gavirate 26; Sondrio, Tradate 24; Vertematese 22; Villa Guardia, Corsico 18; Fernese, Legnano, Bollate 12; Broni 10; Pro Patria 4; Valmadrera 2.