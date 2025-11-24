Serie C: posticipi domenicali amari, Vertematese e Villa Guardia ko

Domenica amara e senza imprese corsare per le due squadre lariane impegnate nel campionato di Serie C femminile.

Amaro in Serie C

Ieri, domenica 23 novembre, in occasione dei posticipi dell’8° turno d’andata del girone B la Vertematese ha dovuto alzare bandiera bianca sul campo della capolista ecco e anche il Villa Guardia è stato battuto su campo dell’Ardor Bollate, le due squadre nostrane restano a braccetto a quota 8 punti in classifica. Questo il commento di Luca Zanotti coach del Vertemate: “Purtroppo ieri è andata male. Contro un’ottima squadra come Lecco abbiamo approcciato male e lo abbiamo pagato. Dovevamo fare di più e se si vuole alzare il livello bisogna provare a stare meglio in campo contro queste squadre. Ora ci attende un periodo importante con tanti scontri diretti a cominciare da quello di sabato in casa contro Legnano. E per arrivarci al meglio dobbiamo lavorare bene in settimana”.

I risultati dell’8° turno del girone B

Fernese-Gallarate 51-75, Legnano-Tradate 71-53; sabato 22 Sondrio-Pro Patria Busto 67-44; domenica 23 Lecco-Vertematese 61-30, ore 18 Ardor Bollate-Villa Guardia 61-41, Broni-Valmadrera 53-33, Corsico-Gavirate 59-74.

La classifica del girone B, Serie C

Lecco 16; Gavirate, Gallarate 14; Sondrio 12; Vertematese, Villa Guardia, Broni 8; Tradate, Corsico, Fernese, L6egnano ; Ardor Bollate 4; Pro Patria Busto 2; Valmadrera 0.

Il programma del 9° turno del girone B

Venerdì 28 novembre Gavirate-Fernese, Pro Patria-Bollate, sabato 29 Sondrio-Broni, ore 20 Vertematese-Legnano, Valmadrera-Lecco, Gallarate-Tradate ore 21.30 Villa Guardia-Corsico.