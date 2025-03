Serie C: Vertemate ko a Corsico, week-end nero per le lariane

Nessuna buona novità dal territorio lariano per il campionato di basket di Serie C. Colpi per le ragazze di ben tre squadre.

Serie C senza risparmi

E' andato in archivio un altro week-end nero negativo per le squadre lariane impegnate nel campionato di basket Serie C femminile. Dopo gli stop di Mariano e Villa Guardia arrivati negli anticipi, ieri, domenica 2 marzo, anche il posticipo domenicale ha riservato un altro pesante ko per la Vertematese, caduta male sul campo del Corsico.

I risultati del 7° turno di ritorno del girone Ovest

Tradate-Bollate 49-38, Gavirate-Mariano 75-59, Trezzano-Vittuone 37-56; Sondrio-Legnano 48-45, Villa Guardia-Trezzano 46-53; domenica 2 San Gabriele-Lecco 67-56, ore 21 Corsico-Vertematese 54-30.

La classifica del girone Ovest, Serie C

Vittuone 36; Sondrio, S. Gabriele 34; Lecco 28; Gavirate 26; Fernese, Corsico 20; Legnano, Vertematese, Fernese 18; Villa Guardia, Bollate 12; Trezzano, Tradate 10; Mariano 2.

Il programma dell'8° turno di ritorno

Giovedì 6 marzo Tradate-Lecco; venerdì 7 Gavirate-San Gabriele, Fernese-Mariano, Trezzano-Corsico; sabato 8 Sondrio-Vittuone; domenica 9 ore 18 Ardor Bollate-Villa Guardia, ore 20 ABA Legnano-Vertematese.