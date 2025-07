Serie C: prime voci sul basket 2025/2026, Cermenate nel girone C Lombardia 

Pallacanestro minors

News in vista della nuova stagione per la squadra gialloblù.

Incomincia a delinearsi la stagione cestistica di Serie C 2025/26.

Voci di Serie C

Anche alle nostre latitudini tutte le società sono attive sul mercato per allestire le squadre che affronteranno le rispettive categorie regionali. A cominciare dalla Virtus Cermenate, l'unica nostra portacolori nel campionato di Serie C che ha già definito il suo roster. A questo proposito incominciano a circolare le probabili composizioni del 15 gironi che costituiranno il campionato di C 2025/26. La Virtus Cermenate dovrebbe essere inserita nel girone C Lombardia a 16 squadre ma si attende l'ufficialità dalla Fip.

Probabile Girone C Lombardia

- Pall. Cerro Maggiore

- Virtus Pall. Cermenate

- Pall. Milano 1958

- Milanotre Basket

- Settimo Basket

- Pall. Lissone

- Opera Basket Club

- Basket Seregno

- Varese Academy

- Sanmaurense Pavia

- Wiz Legnano 91

- Aironi Pall. Robbio

- G.S. Casorate

- Basket Venegono

- Rondinella Sesto

- Robur Varese

Appiano e Inverigo no al ripescaggio in DR1

Intanto la Fip Lombardia ha comunicato la riapertura dei termini di iscrizione al campionato di Divisione Regionale 1 2025/26 per arrivare sino a un massimo di 56 squadre (50 le attuali ammesse). Interpellate però le due squadre lariane retrocesse dall'ultimo campionato di DR1 sia Il Gigante Inverigo che Indipendente Appiano Gentile, hanno detto che non chiederanno il ripescaggio in DR1 ma giocheranno la Divisione Regionale 2.