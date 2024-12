Serie C: primo ko per Cermenate, cade in casa con Cerro

Dopo nove vittorie consecutive, si è interrotta la marcia imbattuta della Virtus Cermenate che resta però capolista solitaria del girone D di serie C maschile.

Prima sconfitta in serie C per la Virtus

La squadra diretta da coach Edoardo Pogliaghi nel weekend ha perso in casa contro il Cerro, ma conserva due punti di vantaggio in classifica. Il big match Cermenate-Cerro non ha deluso le attese ed è stato davvero molto combattuto ed equilibrato fino alla fine ,quando a 50 secondi dalla sirena, sul 74-72 per la Virtus, gli ospiti hanno realizzato la tripla del sorpasso e rubato un pallone prezioso che li ha portati al + 3 che ha reso vano il canestro finale dei locali.

Il tabellino di Virtus Cermenate-Cerro Maggiore 76 - 77

Parziali 25-21, 42-37, 57-59

Virtus Cermenate : Lepri Jacopo 16, Lakicevic Jovan 12, Lucchini Andrea 11, Clerici Matteo 10, Cairoli Luca 7, Verga Phuwin Simone 7, Giardini Samuele 6, Strambini Pietro 4, Molin Leonardo 2, Carioni Matteo 1, Camara Mamadou, Zorzi Federico. All. Pogliaghi.

Pall. Cerro Maggiore : Vai Federico 27, Nuclich Simone 15, Caruso Riccardo 11, Banfi Mattia 9, Ronchetti Andrea 9, Ballarin Gabriele 6, Nebuloni Andrea Mass., Pastori Jacopo, Puglisi Sebastiano, Morelli Luca, Borroni Matteo 0, Crivelli Andrea, All. Sassi.

Risultati del 10° turno d'andata girone D

Sabato 7 dicembre Gorgonzola-Seregno 65-59, Robur Somaglia-Pall. Milano 71-59 , Milanotre-Busnago 77-50, Varedo-Bocconi 50-74, Lissone-Novate 102-69, Cermenate-Cerro 76-77; domenica 8 Opera-Settimo 77-88.

Classifica girone D, serie C

Virtus Cermenate 18; Cerro 16; Pall. Milano, Bocconi, Lissone, Milanotre 12; Gorgonzola, Settimo 10; Busnago, Robur Somaglia, Seregno 8; Novate, Opera 6; Varedo 2.

Programma dell'11° turno d’andata, girone D

Sabato 14 dicembre Robur Somaglia-Milanotre, Cerro-Gorgonzola, Settimo-Lissone, ore 18.30 Fortitudo-Busnago-Cermenate, Seregno-Pall. Milano, domenica 15 Bocconi-Opera. Novate-Varedo.