Serie C: Roberto Anzino fa il punto della Virtus

Al giro di boa del campionato di Serie C maschile è tempo di bilanci in casa della Virtus Cermenate.

Bilanci in Serie C in casa Virtus

La Virtus è seconda in classifica nel girone D, ma reduce da ben quattro sconfitte di fila che hanno rallentato il suo cammino. Chi ha voluto fare il bilancio della prima parte della stagione gialloblù è stato il ds Roberto Anzivino: "Arrivati a metà stagione, è il momento di fare il punto su quanto fatto finora e su ciò che ci aspetta. Siamo partiti con un entusiasmo enorme e una striscia di nove vittorie che ci ha dato grande fiducia nei nostri mezzi. Abbiamo mostrato di poter competere ad alti livelli, ma le ultime quattro sconfitte ci hanno fatto capire che il percorso è ancora lungo e che dobbiamo essere pronti ad affrontare le difficoltà che il campionato ci presenta. Questi momenti non possono abbatterci, anzi, devono essere il motore per un’ulteriore crescita. Ogni sconfitta è un’opportunità per analizzare, capire dove possiamo migliorare. È il momento di intensificare il nostro impegno, di lavorare su ogni dettaglio, di migliorare la nostra condizione fisica, tecnica e mentale. Il nostro obiettivo è essere sempre pronti, sia nelle difficoltà che nei momenti positivi, perché solo attraverso il duro lavoro possiamo risollevarci e tornare a vincere. La squadra, a mio avviso, ha un buon potenziale e quello che dobbiamo fare in questo momento è rimanere uniti, lavorare insieme per diventare sempre più solidi, sia in campo che fuori. La creazione di un gruppo coeso è fondamentale: ogni giocatore deve sentirsi parte di qualcosa di più grande, e solo così potremo superare insieme le difficoltà e continuare a crescere. Siamo anche consapevoli che il campionato è lungo e pieno di ostacoli, ma abbiamo la forza e la determinazione per affrontarli. Dobbiamo imparare a tirare fuori il carattere nei momenti di difficoltà, e so che insieme possiamo rialzarci e continuare a lottare per i nostri obiettivi. La seconda metà di stagione sarà un banco di prova, ma con la motivazione giusta, il duro lavoro in allenamento e una squadra unita, sono convinto che possiamo ancora toglierci grandi soddisfazioni. La chiave è restare concentrati, continuare a credere nel nostro lavoro e supportarci a vicenda. Solo così potremo fare il salto di qualità che questa squadra merita".

In casa Virtus ci si aspetta una reazione già da sabato sera, 18 gennaio, quando capitan Lepri e compagni apriranno il girone di ritorno sul campo della Galvi Lissone (ore 21 arbitri Fusardi-Tanfoglio) già battuta all’andata, ma con tanta voglia di spezzare il digiuno e tornare ad assaporare il gusto della vittoria.

Programma del 1° turno di ritorno del girone D

Sabato 18 gennaio ore 21 Galvi Lissone-Virtus Cermenate, Milanotre-Novate, Cerro-Robur Somaglia, Busnago-Settimo, Varedo-Pall. Milano; domenica 19 Bocconi-Gorgonzola, Opera-Seregno.

Classifica al giro di boa del girone D

Cerro 20; Cermenate, Bocconi, Milanotre 18; Pall. Milano 16; Settimo, Busnago 14; Lissone, Gorgonzola 12; Seregno, Opera, Robur Somaglia 10; Novate 6; Varedo 4.